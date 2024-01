Wladze jedyny plan jaki maja, to plan wlsnej szybkiej ewakuacji. Reszta jak zwykle ma sobie radzic sama.

Planu ewakuacji nie ma, ale za to sa plany "czystego" transportu, oraz plany by ograniczyc "mowe nienawisci" wobec LPG i zaczac ich promowac. Maja tez pewnie plan jak przyjac przybyszy z Afryki. Obydwie strony maja tez plany jak nas rozbroic.

Typowa Polska jest typowa, a typowa lewica jest jeszcze bardziej typowa ¯\(ツ)/¯