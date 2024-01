Nie wiem czy jeszcze takie krówki są robione, ale pamietam jak pod koniec PRL-u prócz klasycznych malych krówek byly jeszcze takie duze Krówki (wielkosciowo zblizone do dzisiejszych batonow Mars), ktore z zewnątrz byly kruche, ale wewnątrz mialy ciagnące sie slodkie nadzienie (przez co potocznie je nazywano "mordoklejki"). Ta wersja krówek rzadko byla spotykana (zwykle przed swietami), a w dodatku nierzadko trzeba bylo miec uklad z lokalną sklepową, by wogóle sie na nie Pokaż całość