Tak... Ruskie, ktore nie potrafia poradzic sobie z Ukraina rzuca sie na NATO ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )

To predzej USA wpierdzieli Europe w wojne z Rosja, by odciagnac ja od Bliskiego Wschodu. USA dobrze wiedza, ze sami nie wygraja z Chinami i Rosja jednoczesnie (do tego jeszcze Iran), wiec by ratowac petro-dolca wpierdziela nas w wojne, by wyrownac swoje szanse.

Mysle, ze kraje baltyckie to rozumieja i dlatego Pokaż całość