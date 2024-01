Jesteś dobrym człowiekiem, ale żyjesz bez ślubu (albo co gorsza z cywilnym!) - jesteś grzesznikiem i np. nie możesz być chrzestnym.

Żona miała pięciu kochanków więc się rozwiodłeś - nie ma znaczenia że nie Twoja wina, jesteś rozwodnikiem, jesteś zły. No chyba że masz kasę to czarna mafia klepnie wszystko - jak w wypadku Kurskiego...

Jesteś złodziejem ale co niedziela chodzisz do kościoła i się spowiadasz - jest wszystko ok.....

