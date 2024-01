Zakop za kłamstwa. Nigdzie nie uciekła jest na wakacjach. Należy mięć na uwadzę, że to działania politycznej prokuratury ziobry, ludzie którzy nie zostali jeszcze wyrzuceni, bo blokuje to prokuratura krajowa. Większym złamaniem przepisów jest okopanie prokuratury stworzonej do tuszowania patologii pis. Nie ma tu zadnych podstaw do zarzutow dla notariusza.