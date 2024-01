Dzisiaj do mnie dzwonili, kobieta powiedziała że zablokowano przelew z mojego konta w PKO, powiedziała że musi zgłosić innym bankom utratę danych, zapytała mnie czy mam konta w innych bankach to palnąłem że w mBanku i normalnie przekierowała rozmowę z PKO do pracownika mBanku xDDD który już miał soczysty wschodni akcent, tylko czekałem aż zaproponują mi zainstalowanie aplikacji do analizy i się nie myliłem