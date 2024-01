Tyle gadania o tym stresie, a da się w ogóle żyć bez niego? Wydaje się to niemożliwe, każdego dnia stykamy się przecież z jakimiś stresującymi sytuacjami, czy to w szkole, pracy, w domu, za kółkiem, każdy ma jakieś problemy osobiste itd. Nawet jakbym rzucił wszystko i wyjechał w Bieszczady to bym się stresował, czy mnie w nocy wilki nie zjedzą ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) Stres to nieodłączna część Pokaż całość