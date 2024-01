Nie trzeba byłoby dziś brać lichwiarskich kredytów, których lichwiarze nawet nie są skorzy dawać bankrutowi, gdyby pisuar straszył Rosją na poważnie. Nie byłoby wtedy rozdawnictwa, które pochłonęlo już przeciez wielokrotność wspomnianej kwoty (90 mld zł na broń versus kilkaset miliardów złotych na same pińcet). Wychodzi na to, że to tylko żarty takie byli... Rosja nie taka straszna, skoro ważniejsze niż obkupienie się bronią było skorumpowanie czerni i wygranie wyborów.