Co jak co, ale ksiądz odważny. Wyraził zgodę na nagrywanie, pogadał chwilę ze Stonoga. W całej tej, z jednej strony absurdalnej, a z drugiej przewidywalnej sytuacji - to najbardziej mnie zaskoczyło xD Ksiądz widać kulturalnie, z prezentem za tacowe przyszedł. Ogarnięty chłopak, mógł spokojnie żyć zgodnie ze swoją naturą, gdyby tylko nie był rzucony na nienaturalne struktury konstruktów społecznych swojej hermetycznej loży.