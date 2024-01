Żeby zamknąć mordy pisowskim trollom zawczasu napiszę, że jeśli wszystko będzie transparentne i każda decyzja, sprawa, obserwacja będzie upubliczniona, to nie ma się co obawiać, że to tylko zmiana partii, a metody te same. Oczywiście upubliczniona w zakresie niezagrażającym bezpieczeństwu państwa.