Chwila bo czegoś nie rozumiem

- górnictwo to sektor z najwyższymi zarobkami

- jednocześnie górnicy strajkują, że mało zarabiają

- pomimo, że jest nieopłacalny to utrzymujemy bo jest ważny strategicznie aby w razie czego mieć energię

- jak przyszło "co do czego" to musieliśmy węgiel sprowadzać z Indii