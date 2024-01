Referendarz sama przyznała, że są dwa stanowiska w sprawie i ona się przychyla do tego, że mediów publicznych nie można zlikwidować bez zmiany ustawy. Plus zasugerowała, że z wypowiedzi medialnych wynika, że likwidacja może być pozorna. Plus zasugerowała, że cała ta sprawa wynika z próby ominięcia KRRiT.

Plus powołała się na nieopubliko0wany wyrok TK, który stwierdził niekonstytucyjność przepisów KSH dotyczących likwidacji.



Generalnie jak na referendarza to poszła bardzo odważnie. Wręcz publicystycznie momentami. Pokaż całość