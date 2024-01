Ale chyba rozumiecie ze pisanie do PE przez PiS, jest jak by Trzaskowski pisał w 2020 donosy na PiS do Parlamentu Polskiego zdominowanego przez PiS :).

W PE rządzi partia Tuska (EPP) rezem z lewicą S&D i innymi partiami w ktorej są koalicjanci KO. Podobnie w Radzie Europy. Mają wiekszośc instytucji. Nie odbędzie się żadna debata na temat praworządnosci Tuska. Gdyby PiS zrobił to samo co Tusk PE było by czerwone :). Pokaż całość