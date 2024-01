kazde zdarzenie w rosji jest morderstwem. Tam nigdy nie ma przypdaku, nikt nigdy w rosji sie sma nie zabil i nie miał wypadku.

Szury przejżały wszystko i wiedzą co sie stąło, nie z nimi te numery! Dowdy? PFFF szur dowodów nie potrzebuje. W szurolandzie sędzia skazuje na podstawie domysłów. "to oczywiste, tak mi sie wydaje wiec do pierdla" mówi sędzia w szurolandii.

Tak jak z Bogie, ukartowal tez wszystko jak wszechmocny putin.