Warto nie mylić WIARY z religią. Wiara to coś innego niż religia i bo to zupełnie różne zbiory które tylko się przeplatają. To religia zabija i zabijała - to religia jest chorobą tego świata a nie wiara. Religia to często fanatyzm, usprawiedliwianie złego w imię religii a nie wiary. Wiara to sprawa jednostki a religia agregatu jednostek - czeto nawet fanatyków.