Ukraina popełniła dramatyczny błąd, że nie broniła Krymu w 2014 roku. Jak teraz się ostro nie postawi to za 2, 5 czy 10 lat będzie inwazja na Charków i Odessę. A tak swoja drogą, mam propozycję dla Słowacji. Prawobrzeżna Bratysława do Austrii (dawny Preszburg), Spisz i Orawa do Polski, zaś 20% kraju z Koszycami do Węgier. Kawałek wschodniej Słowacji i dla Ukrainy powinien być, kiedyś grekokatolicy byli tam większością