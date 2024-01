Generalnie bardzo trudno naprawia się budrel prawny, który nastał po 8 latach pisuaru. To jest grabienie zagrabionego i droga przez mękę, pełna wybojów i dziur.

A sama sytaucja jak po dziesionie. Możemy dać w mordę i pilnując zbierającego zęby napastnika poczekać na wezwaną policję. Albo jak na obrazku. Bruksela to świetnie rozumie. Stąd jej milczenie. Z kolei zrozumienie dla neosowieckich, nierzadko proputinowskich jak ci na Węgrzech, mętów jest tam póki co małe. Pokaż całość