Do tego właśnie prowadzi twardogłowy nacjonalizm i nahodowskość. Różni ukraińscy popaprańcy z UPA itd. też mieli zbolałą dupę i twierdzili że "Ukraina dla Ukraińców" a z Polaczkami czy Żydkami trzeba coś zrobić, no i zrobili. :/



Niektórzy Polacy, słusznie ich potępiając, prezentują niestety taką samą zaszczutą, plemienną mentalność, która do tego doprowadziła, niestety.