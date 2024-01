Wszyscy od góry do dołu ciągnęli z budżetu. Na dole wiadomo, struktury szeregowe, młodzieżówka, asystenci, kandydaci do rady którzy nie weszli: oni brali robotę w spółach i urzędach za 8-12k. Potem wyżej w hierarchii już stanowisko kierowniczo- dyrektorskie w spółkach, urzędach, fundacjach, istytutach, radach, wynagrodzenia 15-30k. Potem już znowu grubszy kaliber struktur, czasem to nawet ludzie bez legitymacji pisowskiej ale związani z partiami przystawkami, też obsiadali dobre pozycje po kilkadziesiąt k miesięcznie Pokaż całość