PAŻP to ta agencja co w oficjalnych procedurach zgłaszania lotów dronem wymagali używania prywatnej aplikacji dronradar i nawet nie chcieli dać kasy na jej utrzymanie, jednocześnie ogłaszając przetarg chyba na 20 mln na stworzenie takiej samej aplikacji :) A jak w końcu aplikacja padła przez brak aktualizacji to najpierw zrzucali winę na producenta a potem zrobili na kolanie procedurę zgłaszania lotu mailem :P