Do biura Rzecznika MŚP zgłaszają się przedsiębiorcy, którym ZUS odmówił prawa skorzystania z Małego Zusu. W efekcie wielu małych przedsiębiorców może zostać zmuszonych do zawieszenia lub likwidacji działalności gospodarczej. Czas na wniosek jest tylko do 31 stycznia. Rzecznik interweniuje u premiera