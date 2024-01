Tak, tak. Orlen przejmuje prawie 300 stacji w Austrii...jeszcze 10 lat temu ludzie wzięliby to za nierealny fejk. Dziś mamy tak #!$%@? krajobraz, że połowa społeczeństwa, nie przyzna że to sukces. Podobnie jak sytuacja w Norwegii. Woleliby żeby ten Orlen upadł i został sprzedany do DE. To pasowałoby do narracji. #!$%@? społeczeństwo. Coby nie mówić i pisać, to Orlen jest naszą perełką i trzymajmy ją.