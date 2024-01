Rozmawiałem z księdzem proboszczem. Zgłosiła do niego się starsza parafianka, która poprosiła go o taką intencję. Powiedziała, że czuje w sercu taką potrzebę, by pomodlić się za tę osobę. Ksiądz przyjął tę intencję, taka msza zostanie odprawiona - tłumaczy kanclerz kurii metropolitalnej w Katowicach