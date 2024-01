Jak twierdzi jego adwokat Astrid Wagner,

Nie bałabym się iść z nim do jednego WC albo mieszkać z nim w jednym domu - powiedziała Wagner.

Skoro tak twierdzi, to niech sobie weźmie starego zbereźnika do swojego domu i go zaopiekuje. Marne szanse, by córka chciała mieć z nim do czynienia. A tym bardziej żyła ze świadomością, że ze swoich (pośrednio) pieniędzy łoży na oprawcę w domu starców.