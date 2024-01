Nie chcieć EJ, to trzeba być chyba berlińsko-tuskowo-ruskim trollem, bo w każdym innym kraju, to jest normalna inwestycja, która uniezależnia energetycznie kraj od drugiego, dzięki czemu państwo jest w stanie samemu sobie produkować energie, a ponadto atom jest ekologiczny w przeciwieństwie do wiatraków i paneli fotowoltaicznych, ale oczywiście równowaga powinna być w energetyce, ale głównym źródłem energii w kraju powinien być atom. Wiadomo, że dla Rosji i Niemiec niezależne energetycznie poliaki, to Pokaż całość