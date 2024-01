Przepłaciło za respiratory??

Problem z respiratorami był taki, że to były jakieś buble bez atestów czy czegoś i nigdy nie dojechały.

Chyba, że to nie chodzi o te respiratory.



Ale jaka to niby była "cena rynkowa" gdy popyt wzrósł o rzędy wielkości. Z taką argumentacją jak tutaj to już szukanie czegokolwiek, aby jeszcze bardziej udupić Pis.