Jeżeli ktoś miał cień nadziei na to, że polityka zagraniczna naszego kraju będzie kontynuowana, był naiwniakiem. Przypomnieć w tym kontekście należy słowa Premiera RP Donalda Tuska skierowane do Niemiec i Angeli Merkel "wasz [tj. niemiecki] sposób rządzenia był błogosławieństwem nie tylko dla Niemiec ale także dla całej Europy, waszych sąsiadów". Dodajmy do tego słowa Pana Bodnara, który z niemieckiej filozofii prawa wywodził źródła polskiego prawodawstwa i przekonywał, że Niemcy powinni wziąć odpowiedzialność Pokaż całość