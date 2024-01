To dodam od siebie prawo handlu, większość cen będzie kończyła się na 99.

Co do art. jesli prawo Benforda dotyczy liczb kreowanych przez ludzi to oczywiste, że ktoś mający 980 obserwujących dobije do 1000, tak samo jak cen akcji 9,8 będzie podbita do 10, bo lepiej to wygląda. Czysta psychologia. Gdzie po nagrodę?