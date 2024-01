Hamburg to troszke inna skala

Hamburg ok. 8mln TEU, Świnoujście ok. 2mln TEU, Gdańsk docelowo ok. 4mln TEU więc tak nawet bardziej uszczknie.Dodatkowo ze Świnoujścia bliżej do Berlina niż z Hamburga, więc nawet mimo dłuższej drogi morskiej transport będzie tańszy.