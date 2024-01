A czyja to wina?



Wpuść 100 facetów i kobiet do pokoju i powiedz, że mają czymś zabłysnąć, stać się rozpoznawalni.



To faceci wymyślą jakieś rzeczy, wyniki w kulturystyce, a kobiety zaczną świecić dupa i cyckami w głównej mierze.



Wystarczy spojrzeć na jakieś serwisy streamingowe, czy chwalenie się swoimi pracami.

Kobiety w 90% przypadków mają dekolt na wysokości moich bokserek, wypinają dupy i przyciągają ludzi swoim ciałem.



A potem płacz bo jak mięso Pokaż całość