Ciekawostka: Wiele komponentów do iPhone'a (i nie tylko) jest produkowanych na Taiwanie. Jednak, tam gdzie wchodzi wielka polityka i ogromne zyski, nie można sobie od tak napisać "Made in Taiwan" czy ewentualnie "Made in ROC" (ROC = Republic of China =Taiwan). Apple, aby nie stracić chińskiego rynku, de facto odrzuca niezależność Taiwanu i przyznaje, że jest to terytorium Chin: