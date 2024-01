Lubczyk!!! Ten od przekrętów z wyłudzaniem zapomogi i podpisywaniem się na liście obecności na komisji, na której go nie było. Dlaczego on? A no mają na niego haki teraz i mogą je wyciągnąć w każdej chwili i teraz musi śpiewać jak mu zagrają, bo w każdej chwili można wszcząć postępowania. Do przewidzenia. Teraz lewacka grupa trzymająca władzę będzie go cisnąć na każdym kroku żeby był twarzą lewackich żądań, którymi nikt inny nie Pokaż całość