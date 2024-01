Cała ta klasa ( choć to słowo trochę nie pasuje do naszych realiów) polityczna robi wszystko, aby to państwo było niewydolne. Bieda zadowolona bo dostaje hajs za darmo. Pierwsze wykończą przedsiębiorców a później wezmą się za socjal "nie dam, bo nie mam". Zamiast pobudzać przedsiębiorczość tylko kłody pod nogi.