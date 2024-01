Apel do Tuska, czyli osoby ktora wlasnie pod dytkando UE i Niemiec bedzie tu sprowadzac migrantow socjalnych w setkach tysiecy. Apel do goscia, ktory podpisal w pospiechu pakt migracyjny, na przymusowa relokacje migrantow do Polski, wylaczajac w tym samym czasie TV, by sie ludzie skupili na teatrzyku z TVP i by nikt o tym nie mowil.

To jakby apelowac do fundacji Batorego, albo do samego Sorosa. LOL - co za paradoks.