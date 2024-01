Żyjemy w kraju, w którym konsumentowi bardzo ciężko jest wyegzekwować swoje prawa. Ot, zepsuł mi się odkurzacz, reklamowałem, go, przez dwa miesiące dzwoniłem i nikt nic nie wiedział, zero odpowiedzi. I co, mogłem iść do sądu i czekać następne dwa lata (tak, kiedyś poszedłem do sądu ze sklepem i tyle to trwało!. Ale było warto :-D )

I w tym stanie allegro z tym ich egzekwowaniem prawa czy też swojego regulaminu według Pokaż całość