Płacę kilkadziesiąt groszy w każdym zużytym kilowacie za opłaty przesyłowe, dystrybucyjne i co tam jeszcze. I w ramach tego, nie specjalnie interesuje mnie kwestia bilansowania sieci. To samo z moją fotowoltaiką. Zainwestowałem, to chcę wyprodukowaną energię odsprzedać. Budowanie buforów, akumulatorów, elektrowni szczytowo-pompowych, generatorów wodoru czy czego tam jeszcze to posłuży do stabilizacji bilansu energetycznego jest po stronie operatorów BO ZA TO PŁACIMY. Takie gadki, że jak będzie za dużo OZE albo samochodów Pokaż całość