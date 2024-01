Nowe nie znałem, zawsze mnie bawi jak Applowcy pieprzą o bezpieczeństwie, a to takie bezpieczeństwo na poziomie dealera z wioski pod Białymstokiem, jak samemu nie wykombinuje się jakiegoś alternatywnego szyfrowania to, ta prywatności na standardzie jest tyle co nic. ¯\(ツ)/¯