Żeście sobie rząd wybrali. Miesiąc rządzenia, a tu już kolejny projekt w planach do uwalenia. Gdyby doszło do zmiany lokalizacji to byłoby to pozbycie się kilku lat prac nad obecną i opóźnienie o 6-8 lat, a wiec przeniesienie uruchomienia pierwszej elektrowni na lata 40. Gratulacje!