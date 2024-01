Potwierdzam. Bardzo lubię, jak od czasu do czasu kobieta płacze, bo wygląda wtedy szczególnie ładnie ;)

W dodatku, jeśli nie udaje, to można ją przytulić, okazać troskę i bliskość, a ona jest wdzięczna. To szczególnie cenne w przypadku kobiety, z którą nie jesteśmy w związku ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )