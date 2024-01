KTOŚ TU SIĘ NIE ZNA NA MATEMATYCE.

Redaktor napisał.

Ogółem jest to ok. 1,5 proc. całych terenów leśnych w zarządzie Lasów Państwowych.



że wstrzymanie wycinek ma objąć 8 tys. ha lasu, a ograniczenie - 4 tys. ha.



To nam daje 12 tys ha.

A lasów pod zarządem lp w Polsce jest 7,3 mln.