Demokracja sondażowa-aferowa. Wypuszczamy balon z ustawą. Ja wyjdzie aftera, to mówimy, ze to pomysł pojedynczego członka rządu. Jak sondaże powiedzą, ze np tyle wiatraków nie trzeba, to sie wycofamy. Ew duda zawertuje, a wtedy damy tą samą ustawę, tylko bez problematycznych, wg sondaży, zapisów