Pokaż całość

Uderz w stol a nozyce sie odezwa.Nie interesuje mnie juz rynek randkowy, zafelgowany jestem.I tak, nie raz mialem "przyjemnosc" slyszec w rozmowie jacy to polacy sa be a obcokrajowcy cacy.Wiecej! Jestem dwujezyczny i zanim zamieszkalem w polsce, jezdzilem tu za mlodzika sie pobawic.Na obcokrajowca zawsze cos wyrwalem do zabawy ;) dnljr : Nadal nie zmienia to faktu iz kobiety i faceci sa rowni i mogla sama