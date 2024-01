Najgorsze w tym wszystkim jest to, że pomimo tych wszystkich dowodów na ich matactwa, co trzeci Polak im ufa.

Biorąc pod uwagę sondaże i wynik wyborów 1/3 elektoratu uważa, że to oni mają rację i chce takiej Polski jaką oni forsują.



Czy jest to tylko wynik propagandy w ich "byłych" zawłaszczonych mediach i pokrzykiwanie z ambon?



Jeżeli tak, to jest to straszne jak łatwo można nas rolować.