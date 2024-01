Apel Steinmeiera do wszystkich rolników: Protestujcie, ale pokojowo!

Czytaj: protestujcie ale nic nam nie róbcie bo cudownie rządzimy XD Jeszcze wczoraj nie brakowało tu inteligentów co to się spuszczali że w Niemczech protesty to tylko takie marginalne.Coś mi się wydaje że NO CHYBA KUR@# NIE XDAle neuropki muszą być teraz skonfundowane, jak ktoś może protestować w raju na ziemi do którego za każdym razem porównują Polskę (