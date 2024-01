Testowałem. To taki Chat GPT-3.5 na sterydach. Jest też o niebo szybszy od Chata Binga, ale nie zna aktualnych wydarzeń. Za to super sobie radzi z VBA, SQL, skryptami bash itp. Nie trzeba też mieć konta, aby tego używać. Polecam do testów, ale jak ktoś korzysta z GPT-4, to raczej jako ciekawostkę.