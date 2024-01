Wczoraj w artykule o zamknięciu fabryki Fiata w Bielsku gdy pisałem że mam wątpliwości co do tego czy fabryka izera powstanie to mnie minusowali– A dzisiaj Proszę informacja że wszystko zamykamy i żadnego elektryka polskiego z elektromobility Poland się nie doczekamy



Cwaniaczki z powiązaniami nieźle zarobiły na projekcie za nasze ciężko zapracowane pieniądze w podatkach– to tak jakby ktoś miał jeszcze wątpliwości jak wyglądają wielkie projekty Rządowe– one nie są dla społeczeństwa Pokaż całość