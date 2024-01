Odkąd na Uberach i Boltach jeżdżą Gruzini, zrezygnowałem z ich usług. Nie czuję się bezpiecznie, Gruzin to w 9/10 przypadkach narwaniec i furiat, który za nic ma przepisy drogowe. Jeszcze jak za kierownicą siedzieli głownie Saszki, to jakoś to funkcjonowało - teraz z Gruzinami to strach wsiadać do Bolta, Ubera czy innego FreeNow.