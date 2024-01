Bobry są od milionów lat, temperatury były większe niż aktualnie miliony lat temu bez udziału człowieka.

Dinozaury pierdziały i żarły więcej niż wszystkie krowy i świnie razem wzięte.

I nadal doczekaliśmy się dwóch epok lodowcowych a co roku ginie setka ludzi z wyziębienia lub zamrożenia.

No ale średnia wzrosła gdzieś tam o 0.1 ° i już panika.

Chiny mają to w dupie, a EU ściąga miliony, które zużywają energię na potęgę na Pokaż całość