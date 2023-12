Goscie stamtad maja bardziej plemienne myslenie. Blizsze naturalnemu Blizsze instynktom wynikajacym z biologii. Dla nich biali mezczyzni z Europy ktorzy wpuszczaja ich dobrowolnie bez walki na swoj teren do tego pozwalaja by dawano im kase z ich pracy i pozwalaja na swoim terenie ruchac swoje kobiety sa smieciami i nie zasluguja na zaden respekt i szacunek. Widzac ze moga to robic i mezczyzni z EU na to pozwalaja beda to robic dalej Pokaż całość