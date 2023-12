No i wznowi sie produkcję/odzysk, Chiny znowu będą sprzedawać po niskich cenach, wykupią konkurencję i znowu będą szantażować metalami ziem rzadkich i różnymi surowcami. Koszt 9.5mln zł to niewielka kwota. Spodziewałem się większej. Zapewne część kwoty można uzyskać z dotacji europejskich. To dobra inwestycja, nawet jakby większość produkcji szła do magazynów. Daje to (częściową) niezależność unii europejskiej od głównego kapryśnego dostawcy, Chin.